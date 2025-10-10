В селе Ростовской области провели эвакуацию из-за неразорвавшиеся БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области нашли невзорвавшиеся беспилотники после ночного налета ВСУ. Об этом сообщила во «ВКонтакте» глава районной администрации Дина Алборова.

Дроны нашли на улицах Светлая и Красноармейская в селе Матвеев Курган. Власти ожидают прибытия саперов для уничтожения беспилотников. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Глава администрации сообщила, что специальная комиссия уже обследует дома, поврежденные при атаке остальных беспилотников. Будет составлен план восстановительных работ. Пострадавшие граждане, по словам госпожи Алборовой, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи.

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в Матвеево-Курганском районе были сбиты три БПЛА. Он рассказал, что в поселке Матвеев Курган повреждены фасады, кровля и остекление нескольких жилых домов.