Токаев призвал лидеров СНГ добиваться понимания внутри Содружества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ призвал страны Содружества независимых государств (СНГ) объединить усилия между собой и со сторонниками в условиях геополитических потрясений. По его словам, только при наличии взаимопонимания в Содружестве возможно ликвидировать «конфликтогенные факторы».

«В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов. Это можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий»,— приводит слова лидера Казахстана его пресс-служба.

Среди дестабилизирующих факторов, которые, по словам господина Токаева, в Астане воспринимают с тревогой, он перечислил «процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиления конфронтационной риторики, наступления кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций».

Заседание Совета глав государств СНГ проходит сегодня в Душанбе. В саммите участвуют лидеры России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Анастасия Домбицкая