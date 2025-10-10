В Челябинской области почтальонка отдала мошенникам чужие пенсии

Почтальон из Челябинской области передала мошенникам 700 тыс. руб., предназначавшихся для выплаты пенсий. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Почтальонка рассказала полицейским, что сначала ей позвонили якобы из службы доставки посылок одного из маркетплейсов и попросили назвать код из смс-сообщения для подтверждения получения заказа. После этого с ней связался лжесотрудник Роскомнадзора и сообщил, что на самом деле ее обманули мошенники и нужно срочно предпринять какие-то меры. В ходе разговора почтальонка рассказала о работе и обязанностях по выдаче пенсий. Затем в зарубежном мессенджере по видеосвязи ей позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов в форме и со служебным удостоверением, и убедил почтальона, что она помогает изобличить недобросовестных работников из сферы обслуживания ее организации, поэтому все предназначенные для выплаты пенсий деньги надо перевести на указанный счет с целью дальнейшей проверки правоохранителями.

Общение с мошенниками продолжалось два дня. Злоумышленники потребовали установки специального мессенджера и вредоносного программного обеспечения на смартфон потерпевшей. Следуя указаниям, женщина дважды переводила деньги через банкомат в другом городе. В первый день она перечислила собственные 170 тысяч руб., во второй – почти 500 тыс., предназначенных для выплат пенсий. После прекращения связи с аферистами потерпевшая обратилась в полицию.