На Ставрополье проводят первый форум о культурном коде Северного Кавказа

В Железноводске 10 октября состоится первый международный форум, посвященный культурному коду Северного Кавказа в развитии международного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.

Мероприятие соберет экспертов из Турции и республики Маврикий, послов Эфиопии, Кении и Армении, федеральных и региональных специалистов, представителей науки, властных структур и творческих предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство экономического развития Ставропольского края Фото: Министерство экономического развития Ставропольского края

Участники обсудят передачу культурного и гастрономического кодов Северного Кавказа, инновационные направления туризма, развитие креативных индустрий и сохранение объектов культурного наследия на Кавминводах. Помимо экспертных сессий, программа включает мастер-классы, лекции и выставку гастрономических достижений Ставрополья.

«Совместно с авторитетными экспертами обсудим развитие региона, международное сотрудничество. Выработаем точки роста. Нашему краю есть чем поделиться и с коллегами из других стран. Отдельно поговорим о роли предпринимательства в глобальных процессах»,— рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Ставрополье входит в топ-15 субъектов страны по числу представителей малого и среднего бизнеса. Край активно развивает инфраструктуру поддержки бизнес-сообщества благодаря президентскому национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Особое внимание уделяется творческим предпринимателям. В ходе экспертной сессии планируется проработать стратегию развития креативных индустрий в Ставропольском крае до 2036 года.

Тат Гаспарян