Троих нижегородцев будут судить за нападение на группу подростков

В Нижнем Новгороде троих местных жителей будут судить по статье хулиганстве из-за нападения на группу подростков. По данным регионального управления СКР, летом 2025 года обвиняемые распылили перцовый баллончик в сторону четверых несовершеннолетних.

В подростки получили повреждения слизистой оболочки глаз и полости носа.

После этого один из обвиняемых произвел несколько выстрелов «из предмета, похожего на пистолет». Следователи квалифицировали эти действия как угрозу применения насилия в отношении несовершеннолетних.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин