Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 по бронированию домов с банями

Карачаево-Черкесия заняла десятое место среди регионов по количеству бронирований загородных объектов с банями (2% от всех бронирований). Об этом сообщили аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На осень 2025 года россияне забронировали на 25% больше загородных домов с банями, саунами, хамамами и чанами, чем осенью прошлого года. Самыми востребованными направлениями стали Карелия (20,5% от всех бронирований), Московская (9%) и Ленинградская (7%) области, Краснодарский край (6%) и Алтай (4%).

В среднем по стране аренда загородного дома с баней обходится в 10 700 руб. за сутки. Обычно отдыхающие снимают такие объекты на двое суток для компании из четырех человек.

Количество вакансий банщиков в России увеличилось почти вдвое с января по август 2025 года, а число бронирований загородных домов с банями выросло на 25%. Специалисты выяснили, как изменился спрос на банщиков и аренду жилья с банями, саунами, хамамами и чанами за последний год.

С января по август 2025 года число вакансий для таких специалистов выросло на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя зарплата составила 69 608 руб. в месяц — на 6% больше, чем годом ранее.

Банщики обычно трудятся по гибкому графику с частичной занятостью: неполный день или посменно. Их реальный доход зависит от числа смен и количества посетителей.

По динамике вакансий лидирует Приволжский федеральный округ — их число увеличилось более чем в 2,5 раза (на 135%). Средняя зарплата здесь — 55 000 руб. На втором месте Сибирский округ с приростом на 131% и средним предложением 56 848 руб. Третье место занял Северо-Западный округ: вакансий стало больше на 83%, средняя оплата — 57 241 руб.

В Южном федеральном округе спрос вырос более чем в 1,5 раза (на 68%), работодатели предлагают в среднем 71 421 рубль. В Центральном округе вакансий появилось на 50% больше при средней зарплате 97 856 рублей.

«Мы видим устойчивый рост числа вакансий банщиков по всей России. Такая динамика во многом связана с ростом интереса к банной культуре: всё больше людей выбирают бани как способ провести время, восстановить силы и пообщаться в неформальной обстановке. В частности, их привлекает комбинация национальной культуры и традиционных способов поддержать здоровье. Только в первом квартале 2025 россияне потратили на бани 13,6 млрд руб. Для работодателей это означает повышение требований к качеству сервиса и необходимость расширять штат сотрудников, а для соискателей — новые возможности трудоустройства в стабильно растущей сфере услуг», — подчеркнул Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Тат Гаспарян