Зарубежные СМИ: Каким будет военный бюджет США?

Сенат США одобрил военный бюджет несмотря на шатдаун. Согласно проекту расходов на 2026 финансовый год, на оборону выделят $925 млрд, из них $500 млн направят на поддержку Украины. Верхняя палата не могла согласовать законопроект уже несколько недель, как и общий план бюджета. Отсутствие решения по последнему в итоге привело к шатдауну, который длится уже больше недели. Согласие по проекту военных расходов западные СМИ рассматривают как первый шаг к выходу из межпартийного кризиса. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Голосование по проекту финансирования Вооруженных сил США проходит каждый год, напоминает Politico. Сейчас его новую версию поддержали 77 сенаторов, еще 20 проголосовали против. Достижение сделки издание называет двухпартийным прорывом в условиях продолжающегося правительственного кризиса. «Мы доказали, что Сенат может действовать в интересах национальной безопасности и преодолевать разногласия. Ради всего святого, сейчас нам это очень нужно»,— приводит Politico слова республиканца Роджера Уикера. Одобренный Сенатом проект бюджета предполагает увеличение финансирования оборонной сферы на $32 млрд в следующем году. Кроме того, конгрессмены предлагают упростить цепочку закупок Пентагона, что в конечном счете должно привести к сокращению расходов.

Представители обеих партий считают вопрос технологического лидерства одним из главных рисков национальной безопасности США на фоне конкуренции с Китаем, пишет The Washington Post. Поэтому конгрессмены заложили в проект крупные инвестиции в искусственный интеллект, беспилотные системы и гиперзвуковые технологии. Кроме того, Сенат запретил Пентагону сокращать численность войск в Европе и Южной Корее, а также согласился увеличить зарплаты военнослужащим почти на 4%. А вот поправка об ограничении военных полномочий администрации президента, в том числе запрет на удары по кораблям предполагаемых наркоторговцев в Карибском море, так и не прошла голосование.

Как раньше отмечал Reuters, из $925 млрд, заложенных в проекте военного бюджета, почти $880 млрд получит Министерство обороны, еще $35 млрд — Министерство энергетики, $6 млрд могут пойти на непредвиденные цели высокой приоритетности. Законопроект также продлевает Инициативу по оказанию содействия Украине в сфере безопасности до 2028 года. При этом объем финансирования увеличат до $500 млн с $300 млн в 2025 году. Помимо поддержки Киева, бюджет предусматривает затраты на борьбу с угрозами со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Впрочем, теперь Сенату придется согласовать свой проект военного бюджета с версией, одобренной ранее Палатой представителей, напоминает The New York Times. Между документами есть серьезные расхождения. Так, нижняя палата заложила на оборонные цели всего $900 млрд, а на помощь Украине из них должно пойти лишь $400 млн. Переговоры по согласованию позиций издание называет «потенциально напряженными». Окончательное голосование должно пройти поздней осенью, после этого финальную версию документа отправят на подпись Дональду Трампу.

