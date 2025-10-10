«На игру с Ираном аншлаг был обеспечен»

Сборная России по футболу 10 октября проведет товарищеский матч с командой Ирана. Встреча состоится в Волгограде, где уже сейчас все билеты проданы. На арене ожидаются более 40 тыс. человек. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Волгоград встречал российскую сборную хлебом-солью, национальным колоритом и насыщенной культурной программой. В перерывах между тренировками футболисты посетили музей-панораму «Сталинградская битва». Юный армейский защитник Матвей Лукин заверил представителей прессы, что такие экскурсии мотивируют игроков: «Берет гордость, и хочется на матчах это все отдавать нашим фанатам, чтобы показать, что мы ценим нашу страну, нашу Родину и отдаем себя на всех матчах и тренировках».

Сборную в Волгограде любят, даже на матч со слабенькой Кубой собрался полный стадион. А уж на игру с Ираном, который отобрался на чемпионат мира и занимает в рейтинге FIFA 21-е место, аншлаг был обеспечен. Правда, из-за травмы в составе команды-соперника не будет хорошо знакомого российским болельщикам экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Но и кроме него, у Ирана есть футболисты серьезного уровня. Например, Мехди Тареми, который играл за «Интер», а сейчас перешел в греческий «Олимпиакос». Поэтому на пресс-конференции перед матчем главный тренер сборной РФ Валерий Карпин почти без раздумий сказал, что Иран — один из самых серьезных соперников за последние годы: «Зная силу этой команды, думаю, что ее можно поставить рядом с Нигерией или Сербией».

Только вот даже матч с серьезным соперником в товарищеском формате не дает возможности проверить игроков. В официальных играх, где от результата многое зависит, все иначе. Об этом Карпин говорил не без сожаления: «В таких матчах абсолютно разное давление, абсолютно разная ответственность. Есть, как любят говорить, психология победителя. К сожалению, пока проверить не можем, продвинулись ли мы в этом или нет как раз из-за того, что нет игр с такой ответственностью».

На пресс-конференцию главный тренер пришел вместе с вратарем ПСЖ Матвеем Сафоновым, но вопросов к нему было немного. Хотя о том, как защищать ворота сборной без игровой практики в клубе, Матвея все же спросили. Он заверил, что проблем нет: «Безусловно, всегда есть груз ответственности, когда играешь за сборную. В плане игровой практики, естественно, немножко по-другому это все будет чувствоваться. Но я уверен в том, что готов и что проблем не будет».

Букмекеры перед игрой с Ираном тоже сложностей для нашей сборной не видят и считают ее явным фаворитом. Некоторые эксперты, конечно, осторожничают, что неудивительно. Ведь россияне у Исламской Республики в футбол никогда не выигрывали: в матчах с этой сборной были зафиксированы две ничьи, а один раз, в уже далеком 2011-м, даже случилось поражение. Возможно, теперь эта неприятная статистика будет исправлена. Встреча начинается в восемь вечера. Прямую трансляцию из Волгограда будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов