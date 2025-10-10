Спрос на аренду складов в Северной Осетии вырос на 68%

С января по август 2025 года интерес к аренде складской недвижимости в России снизился на 2%, а к покупке вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Авито Недвижимости. Доля складов в структуре спроса на рынке коммерческой недвижимости составила 13% в сегменте аренды и 6% в сегменте продажи.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший рост интереса к аренде складов наблюдался в Марий Эл — 90%, Кабардино-Балкарии — 73%, Мурманской области и Северной Осетии — по 68%, Хакасии — 61%.

В сегменте продажи спрос сильнее всего вырос в Ханты-Мансийском АО — 73%, Бурятии — 58%, Ярославской — 55%, Ленинградской — 51% и Челябинской — 33% областях.

За восемь месяцев 2025 года количество объявлений в сегментах аренды и продажи складов выросло на 47% в каждом. Сильнее всего объем предложения в сегменте аренды увеличился в Нижегородской — 144%, Рязанской — 131%, Пензенской — 130%, Тюменской — 122% и Ивановской — 103% областях. В сегменте продажи сильнее всего выбор складов вырос в Московской области — 97%, Москве — 89,5%, Ленинградской области — 76%, Челябинской области — 74% и Татарстане — 71%.

Средняя стоимость аренды склада по стране в период с января по август 2025 года составила 800 рублей за квадратный метр, а покупки — 96 300 руб. за кв. м.

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за январь-август 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, что подработка в складской логистике продолжает оставаться востребованной. В целом по России количество предложений по подработке в сменном формате выросло более чем в два раза — 113%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5 407 руб. за смену.

Также в два раза — 100% — выросло количество вариантов по подработке со сдельной оплатой, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 80 106 руб. Почти в два раза больше стало вариантов подработки с почасовой оплатой, а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей на этой позиции составило 428 руб. в час.

Больше всего за год выросло количество предложений по подработке для водителей грузового транспорта — более чем в два раза, на 135%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 031 рубль за смену. На втором месте подработка для стикеровщиков: рост составил 112%, среднее предлагаемое вознаграждение — 7 978 руб. за смену. Замыкают тройку кладовщики — количество предложений по подработке для них выросло почти в два раза, на 95%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 093 руб. за смену.

«Компании все активнее привлекают временных сотрудников в логистику и на склады. Это связано с постоянным ростом онлайн-торговли и необходимостью быстро закрывать пики спроса — например, перед акциями и распродажами. Мы видим, что работодатели готовы увеличивать ставки, чтобы привлечь исполнителей, а у самих соискателей растет интерес к подработке: за январь-август 2025 мы зафиксировали рост интереса исполнителей к подработке посменно более чем в два раза, на 128%»,— комментирует Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

Тат Гаспарян