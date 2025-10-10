В Оренбуржье устанавливают обстоятельства смертельного отравления работника
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели одного из работников предприятия. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
По предварительной информации следствия, в августе работник предприятия получил отравление, повлекшее его смерть на месте происшествия. Произошло это во время «работ по очистке канализационной решетки на канализационной насосной станции» в пос. Домбаровский.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются другие действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.