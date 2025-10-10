В Махачкале погиб сорвавшийся с седьмого этажа строитель

Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное по факту гибели рабочего на стройке (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Строитель сорвался с высоты седьмого этажа об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 7 октября 2025 года во время строительства многоэтажки на ул. Салмана Галимова один из рабочих, потеряв равновесие упал с седьмого этажа. От полученных множественных травм потерпевший скончался.

Отмечается, что погибший работал без страховки

По делу назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн