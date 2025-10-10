Где в Воронеже отключили отопление и горячую воду 10 октября
Из-за коммунальной аварии воронежский филиал «РИР Энерго» временно оставил без отопления и горячей воды 141 многоквартирный дом в Ленинском районе облцентра. Об этом сообщили в компании.
В зону отключения попали:
- улица 20-летия Октября 22, 24, 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 64, 65, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 81, 86, 88, 88е, 91, 92, 94, 95а, 95б, 101, 105/1, 105/2, 105/3, 107;
- улица Красноармейская 15, 17, 23, 27, 33/4, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/13, 33/14, 60, 56;
- улица Краснознаменная 10, 12, 15;
- улица Куцыгина 6, 10, 12, 18, 19, 21, 27, 29а;
- улица Платонова 1, 7, 11/1, 13, 16, 18;
- улица Пушкинская 22, 28, 35, 36, 40, 45;
- переулок Невский 18, 22;
- улица Станкевича 1, 4, 38, 40, 41, 45, 45/1;
- улица Свободы 10, 12, 29, 31;
- улица Челюскинцев 69, 71а, 73, 77, 77а, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 101а, 101б, 101в, 136, 136а, 140;
- переулок Алтайский 26, 28;
- улица Фридриха Энгельса 65, 73, 85, 91;
- улица Плехановская 1;
- улица Моисеева 1;
- улица Кирова 3, 8, 10, 22, 24, 26, 28;
- улица Кольцовская 47, 49, 70, 76, 82;
- улица Гродненская 1, 2, 65;
- улица Ворошилова 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2, 4, 6.