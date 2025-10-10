В Ивняках восстановили сломанный ограничитель проезда грузовиков

В поселке Ивняки Ярославского округа восстановили ограничитель высоты для большегрузных автомобилей, поврежденный на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Ограничитель был установлен, чтобы не допустить объезда пункта весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге. Водитель «Газели» проигнорировал знаки и не учел габариты своего автомобиля, что привело к аварии. Ущерб будет возмещен за счет виновника.

Водителям автомобилей категории Б с высотой свыше 2,5 метра напоминают о необходимости соблюдать дорожные знаки на улице Центральной в Ивняках и соблюдать правила дорожного движения.

Антон Голицын