Тела мертвых перелетных птиц начали обнаруживать на реке Каме в Удмуртии

Тела мертвых перелетных птиц — лебедей, диких уток и гусей — начали находить на участке реки Камы вдоль набережной Сарапула, сообщили в реготделении ОСВОД в Удмуртии. Очередной случай в этом районе произошел после сильного тумана 8 октября.

«При патрулировании реки Кама, матросы-спасатели Сарапульского отделения <...> уже неоднократно обнаруживают там тела этих прекрасных птиц: на берегу, в зарослях и на воде после очередного тумана»,— говорится в сообщении.

В реготделении сослались на слухи, что птиц отстреливают из пневматических ружей с резиновых лодок в часы низкой видимости. Предполагаемые виновные не выявлены.