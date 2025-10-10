В Самаре дело мигрантов, обвиняемых в создании ОПГ, рассмотрят присяжные

В Самаре удовлетворено ходатайство трех мигрантов, обвиняемых в создании ОПГ, о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Следствие установило, что с июня 2023 по март 2024 года они совершили шесть нападений на жителей Самары и Волжского района. У задержанных нашли оружие кустарного производства.

Двое обвиняемых 2001 года рождения, после ознакомления с материалами подали ходатайство о рассмотрении материалов присяжными. Суд удовлетворил их просьбу. Первое заседание назначено на 31 октября 2025 года.

Георгий Портнов