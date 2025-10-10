В Ульяновске сотрудницу контрразведки поздравили со 100-летним юбилеем

В пятницу председатель СУ СКР по Ульяновской области поздравил ветерана Великой Отечественной войны Надежду Корешкову со 100-летним юбилеем.

Надежда Корешкова в возрасте двух лет потеряла обоих родителей, в 1941 году, в 16 лет начала работать на военном заводе в Новосибирске, в 18 лет была призвана в ряды Красной Армии и отправлена на 3-й Украинский фронт. В связи с безупречной службой переведена в спецотдел СМЕРШа, где работала с секретными документами, продолжая продвигаться с частями на запад. До 1947 года она оставалась в рядах Красной армии и ушла в запас в звании лейтенанта. В 1962 году переехала с семьей в Ульяновск на постоянное место жительства, где до 1981 года работала инспектором квартирного отдела городского исполкома.

Андрей Васильев, Ульяновск