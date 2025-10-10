Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство одобрила инициативу Минфина об упрощении лицензии на продажу алкоголя

Правительство России одобрило законопроект Минфина, направленный на упрощение лицензирования розничной продажи алкоголя. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Законопроект предполагает автоматизацию подачи некоторых документов при получении лицензии на розничную продажу алкоголя (в том числе в сфере общественного питания).

Ведомства будут сами передавать в лицензирующий орган сведения о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых или общепитовских объектов.

Предлагается также сократить сроки рассмотрения заявлений на получение лицензий: с 30 до 15 рабочих дней. Продление будет возможно по ограниченному перечню оснований — не более чем на 25 рабочих дней.

Работу над законопроектом курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

