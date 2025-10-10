В Татарстане на обслуживание машин налоговой службы выделят 48,8 млн рублей
На услуги механиков для обслуживания автотранспорта управления Федеральной налоговой службы по Татарстану планируют выделить 48,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Всего проведут техобслуживание 57 автомобилей в разных городах республики: Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Нижнекамске и поселке Большие Сабы.
Исполнителю необходимо обеспечить техническое обслуживание и содержание автотранспорта с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. Работы должны выполнять квалифицированные специалисты: водители, механики, инженеры, медработники, диспетчеры и сотрудники по безопасности дорожного движения.
Деньги выделят из федерального бюджета.