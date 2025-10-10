Первый опытный образец Як-130М иркутский авиазавод отправил на испытания

Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Воздушное судно направлено на наземные и летные испытания, сообщает госкорпорация «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Специалисты проведут тестирование модернизированных систем для подтверждения заявленных характеристик. После этого Як-130М будут готовить к первому полету. Использование новых бортовых систем позволит задействовать воздушное судно как в учебных, так и боевых задачах в круглосуточном режиме, а также в сложных погодных условиях.

В «Ростех» пояснили, что Як-130М оснащен радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и новым комплексом связи КСС-130. В процессе сборки находятся еще два самолета.

Александра Стрелкова