Российский рынок IT почти достиг 4 трлн рублей

Рынок IT-решений в России оценивается в 3,9 трлн руб., а в 2026 году может достигнуть объема 4,5 трлн руб. Таким прогнозом поделился старший управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

«Это огромный-огромный сектор. Поэтому выходить на биржу для предпринимателя на любой стадии, начиная от Pre-IPO и заканчивая IPO, крайне важная цель и задача. C выходом на IPO твоя публичная деятельность и маркетинг твоего продукта, твоей компании на самом деле только начинает набирать обороты»,— рассказал господин Крекотень на деловом завтраке, организованном ИД «Коммерсантъ» на форуме «Финополис 2025».

Как писал «Ъ», по итогам 2025 года рост отечественного IT-рынка может замедлиться до 10% против 15–20% годом ранее. При этом объем продаж ПО и IT-услуг вырастет на 14%, до 2 трлн руб., в первую очередь за счет инфляции. На рост цен в первую очередь могут повлиять возврат НДС для продажи софта и другие налоговые изменения.