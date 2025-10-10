В Рыбно-Слободском районе назначили нового руководителя районного ОМВД

Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов назначил полковника полиции Азата Хаматвалеева руководителем ОМВД России по Рыбно-Слободскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов отметил, что Азату Хаматвалееву хорошо знакома специфика района, а опыт работы на различных должностях, в том числе в Казани, позволит эффективно организовать работу подразделения.

До господина Хаматвалеева с июля 2022 года по май 2025 года должность начальника отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району занимал Галимов Раиль.

Анна Кайдалова