За выращивание конопли на балконе задержан житель Кузбасса

Полиция Междуреченска (Кузбасс) возбудила в отношении 47-летнего местного жителя два уголовных дела — за незаконное изготовление, хранение и переработку наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщило правоохранительное ведомство региона.

Как установило следствие, фигурант дела выращивал на балконе арендуемой квартиры коноплю. Трава росла в семи цветочных горшках. Сотрудники полиции также изъяли несколько свертков с марихуаной. Общая масса наркотика составила около 150 г. Кроме того, в квартире были обнаружены самодельно изготовленный нарезной револьвер калибра 5,6 мм, нарезной карабин калибра 5,8 мм, переделанный из пневматической винтовки ИЖ-22, а также 26 патронов. Как пояснил злоумышленник, тайник с оружием и боеприпасами в лесосеке рядом с Междуреченском он нашел совершенно случайно.

Фигурант дела задержан. Ему грозит восемь лет колонии.

Михаил Кичанов