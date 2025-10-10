Исследование: 95% россиянок используют противовирусные препараты для лечения, а не профилактики простуды и гриппа

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» представила результаты исследования потребительского поведения в категории противовирусных препаратов. Согласно данным опроса, регулярная профилактика простудных заболеваний с помощью противовирусных препаратов не является устоявшейся привычкой у россиянок: 95% респонденток покупают препараты именно для лечения, а не для профилактики.

При этом профилактика носит не плановый, а ситуативный характер. Ключевым драйвером для начала приема препаратов с целью профилактики является не сезонность, а непосредственный риск заражения. 80% женщин, принимающих профилактические меры для себя, и 78% — для ребенка, делают это в первую очередь из-за болезни кого-то из близкого окружения (член семьи, коллега, ребенок в группе детского сада или классе).

Подходы к выбору и покупке препаратов кардинально различаются в зависимости от того, для кого они предназначены — для самой женщины или для ребенка. Исследование показало, что при покупке для себя потребители в основном полагаются на прошлый положительный опыт (58%). В случае с детьми ключевым фактором выбора является назначение врача (67%).

«Основное поле применения противовирусных препаратов — это лечение, прежде всего, облегчение первых симптомов. Покупка совершается ситуативно, по необходимости. Мы видим, что мамы подходят к выбору препарата для ребенка гораздо более строго и «включено», часто требуя одобрения врача, тогда как для себя решение может приниматься на основе рекомендаций из соцсетей или советов подруг», — прокомментировали в «Биннофарм Групп».

Исследование было проведено летом 2025 года методом онлайн-опроса при поддержке ORO (АО «МИЦ»). Выборка составила 1504 женщины с детьми. География исследования охватила города России с населением от 100 тыс. человек.

ООО «Биннофарм Групп»