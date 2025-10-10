В Челябинске бывший сотрудник Ростехнадзора получил 5,5 лет колонии за коррупцию

Советский районный суд Челябинска рассмотрел второе уголовное дело бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,75 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что с ноября по декабрь 2020 года замначальника отдела Уральского управления Ростехнадзора получил взятку в размере 700 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание акта о соответствии проекту реконструированного участка федеральный трассы М5 при наличии существенных нарушений.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением по уголовному делу.

В марте 2024 года Советский районный суд Челябинска приговорил Дмитрия Горбачева за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб.