ООО «Башкирэнерго» продолжает переход на двухуровневую модель оперативно-технологического управления

В ООО «Башкирэнерго» продолжается завершающий этап перехода предприятия на двухуровневую систему оперативно-технологического управления (ОТУ). 7 октября бывший диспетчер Кушнаренковского РЭС Центральных электросетей Эльмир Еникеев сдал последнюю смену в своем районе, а уже 8 октября вышел на работу в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС». Теперь он со своими коллегами будет обеспечивать оперативное обслуживание сразу двух новых районов – Кушнаренковского и Чишминского.
Завершающий этап стартовал в марте, когда состоялся перевод операционных функций 0,4-10 кВ Новоуфимского и Уфимского РЭС ПО «ЦЭС» в состав ЦУС производственного отделения. Незадолго до этого завершилась модернизации здания для ЦУС всем необходимым диспетчерским оборудованием и программным оснащением.
На текущий момент в оперативное управление ЦУС перешла энергетическая инфраструктура пригородных микрорайонов г. Уфы и западных районов уфимской агломерации - Уфимского, Кушнаренковского и Чишминского. До конца 2026 года из 11 районов электрических сетей ПО «ЦЭС» на обслуживание ЦУС будут переведены еще 7 РЭС.
Начиная с 2018 года, в ООО «Башкирэнерго» ведется постепенный переход на двухуровневую модель ОТУ. На сегодняшний день из десяти территориальных производственных отделений компании трехуровневая модель сохраняется только в Центральных электрических сетях.
Перевод на двухуровневую модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.
