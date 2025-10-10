ООО «Башкирэнерго» продолжает переход на двухуровневую модель оперативно-технологического управления

В ООО «Башкирэнерго» продолжается завершающий этап перехода предприятия на двухуровневую систему оперативно-технологического управления (ОТУ). 7 октября бывший диспетчер Кушнаренковского РЭС Центральных электросетей Эльмир Еникеев сдал последнюю смену в своем районе, а уже 8 октября вышел на работу в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС». Теперь он со своими коллегами будет обеспечивать оперативное обслуживание сразу двух новых районов – Кушнаренковского и Чишминского.

Диспетчер Центра управления сетячми ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Эльмир Еникеев (слева) и зам.начальника ЦУС Станислав Афентов

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Завершающий этап стартовал в марте, когда состоялся перевод операционных функций 0,4-10 кВ Новоуфимского и Уфимского РЭС ПО «ЦЭС» в состав ЦУС производственного отделения. Незадолго до этого завершилась модернизации здания для ЦУС всем необходимым диспетчерским оборудованием и программным оснащением.

На текущий момент в оперативное управление ЦУС перешла энергетическая инфраструктура пригородных микрорайонов г. Уфы и западных районов уфимской агломерации - Уфимского, Кушнаренковского и Чишминского. До конца 2026 года из 11 районов электрических сетей ПО «ЦЭС» на обслуживание ЦУС будут переведены еще 7 РЭС.

Начиная с 2018 года, в ООО «Башкирэнерго» ведется постепенный переход на двухуровневую модель ОТУ. На сегодняшний день из десяти территориальных производственных отделений компании трехуровневая модель сохраняется только в Центральных электрических сетях.

Перевод на двухуровневую модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

ООО «Башкирэнерго»