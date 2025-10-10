Бывший глава Култаево погиб на СВО

При выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции погиб экс-глава Култаево Андрей Щекалев. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Култаево» в ВК. Прощание с погибшим состоится 14 сентября.

На фронт Андрей Щекалев отправился в 2024 году после вынесения приговора за совершение многочисленных случаев мошенничества и получения взяток. Он был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году, он скрылся и был объявлен в розыск. Господина Щекалева приговорили к 11,5 годам лишения свободы заочно. В итоге Андрей Щекалев был задержан в 2022 году, в ходе нового рассмотрения дела наказание ему было снижено до 7,5 лет лишения свободы. Контракт на прохождение военной службы он заключил в августе 2024 года.