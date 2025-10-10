Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств участников СНГ в узком составе, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства сказал, что более чем за 30 лет СНГ «утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения».

«Думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство — в известной степени сохранить», — сказал Владимир Путин.

Помимо Владимира Путина, в саммите участвуют лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.