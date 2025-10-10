Пермский завод соков планирует выпускать продукты для детей под новым брендом

Пермский завод соков «Санфрут» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака «Мое солнышко». Как указано на сайте znakoved.ru, заявка поступила 29 сентября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: znakoved.ru

фото: znakoved.ru



Согласно заявке ООО «Санфрут», торговую марку «Мое солнышко» предполагается использовать в таких сферах товаров и услуг, как фармацевтические и прочие препараты для медицинских или ветеринарных целей, продовольственные товары животного происхождения, а также овощи и садово-огородные продукты, консервированные или подготовленные для употребления, продукты растительные пищевые, кроме овощей и фруктов, подготовленные для потребления или консервирования, а также добавки вспомогательные, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов, безалкогольные напитки и пиво. Решение по заявкам еще не принято.

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2023 год — 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 239 млн руб. В августе 2021 года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод был с начала 2000-х, продали его московскому зарегистрированному ООО «Инвестпроект» (99,9%) и Ксении Галкиной (0,1%). Согласно Rusprofile, гендиректором общества выступает Петр Паньков.