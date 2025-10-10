Фарит Ибрагимов удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации»

Сегодня, 10 октября, в Уфе состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Глава Башкортостана Радий Хабиров он наградил медалями, почетными грамотами, званиями и благодарностями специалистов предприятий и учреждений различных отраслей.

Фото: пресс-службы главы РБ

Среди награжденных – директор ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Фарит Ибрагимов, которому присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Указ о его награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре этого года. Фарит Ибрагимов работает в системе Башкирэнерго с 1994 года. Под его непосредственным руководством в республике были введены и модернизированы многие электросетевые объекты для обеспечения надежным и качественным электроснабжением потребителей региона.

Высокая награда Фарита Ибрагимова – признание его заслуг в развитии энергетической отрасли Башкирии, многолетней добросовестной работы и профессионализма.

ООО «Башкирэнерго»