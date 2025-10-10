В Театре-Театре отрицают конфликт интересов в действиях Бориса Мильграма
Ленинский райсуд Перми определил готовым к рассмотрению дело об увольнении художественного руководителя пермского Театра-Театра Бориса Мильграма по требованию краевой прокуратуры. В надзорном органе полагают, что при заключении контрактов на постановку спектаклей был допущен конфликт интересов. Речь идет о постановках режиссера Александра Пронькина, который приходится супругом дочери худрука Театра-Театра Эве Мильграм. Как сообщает properm.ru, на сегодняшнем судебном заседании театр отрицал присутствие коррупционного проступка. Следующее заседание по делу состоится 11 ноября.
Фото: Андрей Чунтомов
В культурном учреждении считают, что конфликт интересов был урегулирован, а спектакли, поставленные господином Пронькиным, соответствуют образовательным программам. Кроме этого, Борис Мильграм делегировал полномочия по заключению договоров и прочим финансовым процессам. Представитель театра добавила, что от проката спорных спектаклей учреждение выручило более 20 млн руб. При этом права на них были переданы театру безвозмездно. Однако в ходе заседания не было озвучено то, кто именно отвечал за выбор кандидатуры Александра Пронькина в качестве режиссера для спектаклей, поставленных в 2022-2023 годах.
Министерство культуры Прикамья и представитель Бориса Мильграма Оксана Пономарева также высказали несогласие с исковыми требованиями прокуратуры. По мнению ответчиков, согласно Трудовому кодексу уволить худрука театра нельзя, так как он не является государственным или муниципальным служащим.
Напомним, иск прокуратуры Прикамья к Борису Мильграму и минкультуры Прикамья поступил в суд 9 июля. По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Спектакли, постановкой которых занимался господин Пронькин, представляли собой специфические работы в технике сторитейлинга, когда актер рассказывал о произведении, ведя интерактивный диалог с аудиторией. Теперь надзорный орган требует уволить худрука. Ответчики подчеркивают, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.