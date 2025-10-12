Власти Пермского округа нашли замену бывшему сити-менеджеру в ритуальном учреждении

В муниципальном автономном учреждении «Ритуал», предоставляющем ритуальные услуги, назначен новый директор Евгений Иванов. Данные об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в единый государственный реестр юридических лиц были внесены 7 октября 2025 года. Ранее учреждение в качестве исполняющего обязанности директора возглавлял Максим Елин.

Напомним, в марте этого года бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий ушел с поста директора муниципального автономного учреждения «Ритуал». Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, господин Бедрий уволился по собственному желанию. Причину его ухода местные власти не уточнили. После его ухода с поста учреждение сменило двух исполняющих обязанности, прежде чем найти нового директора.