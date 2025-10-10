В доме астраханской многодетной семьи появился свет благодаря прокуратуре

Прокуратура добилась подключения жилого дома многодетной семьи из Наримановского района Астраханской области к сетям электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в августе позапрошлого года многодетная семья заключила с организацией договор о подключении энергопринимающих устройств к сети электроснабжения. Работы должны были выполнить до сентября 2024 года, но этого не сделали.

По итогам проверки прокуратура подала иск в суд в интересах многодетной семьи. В прошлом месяце дом жителей Наримановского района подключили к сетям электроснабжения.

Павел Фролов