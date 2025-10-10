Основательница одной из крупнейших стоматологических клиник Перми ушла с поста гендиректора

В стоматологической клинике «Астра-мед» впервые с 2013 года сменился руководитель. Должность заняла Марина Килина. Об этом говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 8 октября 2025 года. Ранее клиникой руководила ее основательница Ирина Кузнецова. Она осталась ее владельцем.

Марина Килина является директором и совладельцем стоматологии «ПроДоминанта» с 20 декабря 2021 года (дата регистрации ООО «ПроДоминанта») и руководит стоматологией «Астра» с 28 августа прошлого года.

ООО «Астра-мед» зарегистрировано в марте 2013 года, учредителем является бывший директор Ирина Кузнецова. Выручка стоматологии за прошлый год составила 60,7 млн руб., чистая прибыль (убыток) составила 5,3 млн руб.