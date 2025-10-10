Жителя Кубани обвиняют в попытке примкнуть к террористической организации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в приготовлении к вступлению в запрещенную террористическую организацию «Легион "Свобода России"» с целью участия в боевых действиях на стороне Украины. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Краснодарского края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Злоумышленник был задержан 23 апреля 2025 года сотрудниками краевого управления ФСБ в тот момент, когда он намеревался сесть в автобус Краснодар—Донецк, чтобы проследовать к линии боевого соприкосновения. Затем гражданин планировал перейти в расположение украинских войск и присоединиться к террористической организации.

Жителю Туапсе предъявлено обвинение в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в приготовлении к совершению государственной измены, то есть перехода на сторону противника для участия в боевых действиях против вооруженных сил России (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ за совершение этих преступлений,— пожизненное лишение свободы.

Анна Перова, Краснодар