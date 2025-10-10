Власти Бурятии запретили жителям употреблять в пищу сурков

В Бурятии республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (Бурприроднадзор) запретила местным жителям употреблять в пищу монгольских сурков (тарбаганов). Меры приняты в связи с тем, что в граничащей с Бурятией Монголии в сентябре текущего года выявлено 13 случаев заражения бубонной чумой, один из них закончился смертью.

В сообщении ведомства уточняется, что в связи с распространением тарбаганов в приграничной монголо-российской территории «высока вероятность переноса заболевания в РФ» в связи с естественной миграцией зверьков. Бурприроднадзор призвал жителей Бурятии воздержаться от мяса и внутренностей сурков, порекомендовал не прикасаться к больным или мертвым грызунам, не разбивать лагеря возле их колоний, а также «не ходить по открытой местности в легкой обуви».

Охотникам Бурятии в настоящее время раздаются памятки об опасности заражения, охотхозяйства «оповещены об опасности». В ведомстве «Ъ» сообщили, что тарбаганы являются естественными носителями возбудителей бубонной чумы. Несмотря на это, мясо монгольских сурков в Монголии, реже в Бурятии, «употребляется в пищу из-за традиций».

Влад Никифоров, Иркутск