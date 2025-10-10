У начальника самарского главка появился заместитель по гражданству иностранцев

Начальник ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу своего заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. На должность назначен полковник полиции Александр Бибишев, ранее занимавший пост заместителя начальника полиции по оперативной работе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Александр Бибишев начал службу в органах внутренних дел в августе 1990 года в Куйбышеве. За свою карьеру он работал в различных подразделениях, включая подразделение по борьбе с организованной преступностью. С 2011 по 2016 год Александр Бибишев служил в УФСКН России по Самарской области, где сначала был заместителем начальника, а затем возглавил управление. С февраля 2015 по май 2016 года он был начальником УФСКН по Республике Мордовия.

В ноябре 2018 года Александр Бибишев вернулся на службу в органы внутренних дел на должность заместителя начальника УНК Главного управления. В ноябре 2020 года он был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе. За достижения в работе Александр Бибишев награжден кортиком и ведомственными наградами ФСКН России и МВД России.

Георгий Портнов