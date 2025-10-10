У начальника самарского главка появился заместитель по гражданству иностранцев
Начальник ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу своего заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. На должность назначен полковник полиции Александр Бибишев, ранее занимавший пост заместителя начальника полиции по оперативной работе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Александр Бибишев начал службу в органах внутренних дел в августе 1990 года в Куйбышеве. За свою карьеру он работал в различных подразделениях, включая подразделение по борьбе с организованной преступностью. С 2011 по 2016 год Александр Бибишев служил в УФСКН России по Самарской области, где сначала был заместителем начальника, а затем возглавил управление. С февраля 2015 по май 2016 года он был начальником УФСКН по Республике Мордовия.
В ноябре 2018 года Александр Бибишев вернулся на службу в органы внутренних дел на должность заместителя начальника УНК Главного управления. В ноябре 2020 года он был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе. За достижения в работе Александр Бибишев награжден кортиком и ведомственными наградами ФСКН России и МВД России.