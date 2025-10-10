В Татарстане студентам соцотрасли назначат стипендию 2,2 тысячи рублей

Студенты вузов, обучающиеся по целевым договорам для социально-трудовой отрасли Татарстана, смогут получать ежемесячные стипендии в размере 2 224 руб. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплаты будут предоставляться студентам очной формы обучения, заключившим договор о целевом обучении с Министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Одним из обязательных условий является трехлетняя отработка в подведомственных учреждениях социального обслуживания после завершения учебы.

Стипендии будут выплачиваться за счет средств бюджета республики. Контроль за реализацией постановления возложен на Минтруд Татарстана.

Анна Кайдалова