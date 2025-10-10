Приговоренный к жизни

В Париже 9 октября прошла церемония «пантеонизации» Робера Бадентера (1928–2024) — выдающегося юриста и бывшего министра юстиции Франции, добившегося в 1981 году окончательной отмены смертной казни. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Последний путь Робера Бадентера в Пантеон начался от бульвара Сен-Мишель по улице Сюффло. В квартале, по улицам которого сам Бадентер десятки лет ходил от Сорбонны, где преподавал, к своей квартире с видом на Люксембургский сад. Гроб до портика храма несли на руках солдаты Национальной гвардии, а музыканты, актеры, певцы сопровождали его движение с церемониальными остановками по застланной трехцветной дорожкой улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония внесения гроба в Пантеон

Фото: Christophe Ena / Poolв / Reuters Церемония внесения гроба в Пантеон

Фото: Christophe Ena / Poolв / Reuters

Гроб, который вчера так торжественно хоронили в Пантеоне, был непривычно легким. Тело умершего в феврале 2024 года политика и юриста осталось на еврейском участке кладбища в Баньё. Так решили семья и вдова, философ Элизабет Бадентер, не пожелавшая оставить мужа одного. В гробу лежали адвокатская мантия Бадентера и три книги — символы жизни, в которой гуманизм закона значил больше его строгости.

Церемония прошла красиво и торжественно. В дни, когда Франция переживает политические встряски, толпы людей пришли проститься с политиком, выстроившись по обе стороны улицы. Многие признавались, как им важно видеть, что республиканские ценности и память о «великих поступках» по-прежнему могут служить объединению.

Робер Бадентер был министром юстиции в 1981–86 годах, в период президентства Франсуа Миттерана, затем стал председателем Конституционного совета, позднее заседал в Сенате.

Помимо отмены смертной казни, французское общество обязано ему отменой уголовного наказания за гомосексуальность («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), реформой тюрем и введением государственной поддержки жертв преступлений.

В своей речи, произнесенной под куполом Пантеона, президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что заслуга Бадентера состоит не только в юридической реформе, но и в самом «восстановлении человечности в сердце закона». Он напомнил, что Бадентер, пережив арест отца в годы оккупации и его гибель в Собиборе, сделал из личной трагедии моральный императив: «никогда больше человек не должен быть палачом человека». Макрон связал наследие Бадентера с современными проблемами, отметив, что «во времена, когда вновь возникает соблазн насилия, Франция должна помнить голос того, кто говорил — не из слабости, а из силы духа,— что жизнь важнее мести».

Рожденному в Париже в 1928 году сыну еврейских иммигрантов из Российской империи удалось сделать невозможное — убедить президента Франсуа Миттерана и Национальную ассамблею согласиться с отменой смертной казни вопреки мнению большинства граждан, видевших в гильотине полезное средство защиты общества.

В том 1981 году за сохранение смертной казни высказывались 62% французов, что не поколебало решимости ни министра, ни президента. Сегодня отношение изменилось на прямо противоположное: по данным 2023 года, 61% французов выступают против восстановления высшей меры наказания.

В эти дни журналисты вспомнили историю 69-летнего ныне Филиппа Мориса, одного из последних приговоренных к смерти, но помилованного после принятия закона об отмене смертной казни. Осужденный за двойное убийство Морис провел в тюрьме более двадцати лет, получил там образование, сделался преподавателем истории и исследователем Средневековья. Его судьба стала доказательством того, что закон может не только карать, но и спасать, а наказание — не вендетта, а вопрос справедливости и возможности искупления.

Робера Бадентера часто обвиняли в том, что он защищает преступников вместо того, чтобы защищать честных граждан.

На его смерть в 2024 году карикатуристы Charlie Hebdo откликнулись рисунком с подписью «Он спас им жизнь», на котором бывшего министра провожали благодарные «джеки-потрошители», избежавшие гильотины.

Уже этого достаточно, чтобы понять, что вклад бывшего министра юстиции до сих пор не все оценивают однозначно. Правда, мало кто говорит об этом открыто — и не только в злых анонимных комментариях. В день, когда в Пантеоне с государственными почестями воздвигался кенотаф, могила Бадентера на еврейском кладбище была осквернена надписями в поддержку смертной казни и гомофобными граффити.