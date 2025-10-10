В Башкирии ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Уфе задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков (ч.5 ст.228.1 и по ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Установлено, что с февраля этого года 31-летний неоднократно судимый уфимец устроился закладчиком в интернет-магазин, где ему предложили заниматься производством мефедрона.

Через тайники-закладки в различных регионах страны ему передали лабораторное оборудование и прекурсоры. Он прошел дистанционное обучение и стал производить наркотики в частном доме своей матери. Близким он пояснил, что занимается изготовлением парфюмированной продукции в домашних условиях.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, емкости с химическими веществами, более 11 кг наркотиков и около 5 кг прекурсоров.

Майя Иванова