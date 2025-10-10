После рейда по нижегородскому общепиту из России выдворят троих мигрантов
В Нижнем Новгороде 12 мигрантов доставили в полицию после рейда сотрудников полиции по заведениям общепита в Канавинском районе. По данным областного ГУВД, в отношении нарушителей миграционного законодательства составили шесть протоколов о нарушении правил въезда в Россию, иммиграционных правил и незаконной трудовой деятельности.
Все иностранные граждане оштрафованы на 2 тыс. руб. Трое из них будут выдворены из России.
Всего полицейские проверили 130 человек.
Также решается вопрос о привлечении работодателей к административной ответственности за нарушение правил приема на работу иностранцев.