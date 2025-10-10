Назначили исполняющих обязанности глав Чесменского и Троицкого районов

Временно исполняющим обязанности Чесменского района назначили Виталия Родионова, Троицкий район временно возглавил Арсений Куличков. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Виталий Родионов был депутатом Челябинской городской думы, занимал пост заместителя председателя постоянной комиссии думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. Коллеги досрочно лишили его полномочий 9 октября. Ранее по собственному желанию с поста главы Чесменского района уволилась Татьяна Жморщук, возглавлявшая муниципалитет с 2017 года.

Арсений Куличков до назначения работал первым заместителем главы Карталинского района. Тимур Мухамедьяров, руководивший муниципалитетом с 2018 года, ушел с поста также 9 октября.

Кроме того, собрание депутатов Троицкого района объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Он пройдет 25 ноября, документы можно подать до 11 октября.

Виталина Ярховска