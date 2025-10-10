Работник сельхозпредприятия погиб при падении с высоты

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 48-летнего разнорабочего ООО «Мичуринский». 3 октября на территории зернотока в селе Рабак Янаульского района работник упал с площадки обслуживания оборудования. Пострадавший скончался в день происшествия, отметила руководитель ведомства Татьяна Астрелина.

ООО «Мичуринский» зарегистрировано в феврале 2011 года. Компания занимается разведением свиней. Владельцем является Ариф Мустафаев. В 2024 году при выручке 727,6 млн руб. чистая прибыль составила 5,3 млн руб.

Майя Иванова