В Учалах после прокурорской проверки отремонтировали дорогу

Учалинская межрайонная прокуратура внесла представление Управлению дорожного хозяйства Башкирии и подрядной организации о ремонте дороги, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», подрядчиком является АО «Башкиравтодор».

Проверка надзорного ведомства установила, что на участке дороги Учалы-Ахуново-Карагайка были выбоины, просело полотно, разрушилось асфальтовое покрытие. При этом балансодержатель, Управление дорожного хозяйства республики, а также подрядчик не принимали меры по надлежащему содержанию дороги.

После вмешательства прокуратуры участок дороги отремонтировали, отмечается в сообщении.

Майя Иванова