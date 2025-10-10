В Башкирии экс-директора школы оштрафовали за отказ принять ученицу в 10 класс

Прокуратура Октябрьского возбудила в отношении экс-директора школы дело о нарушении порядка приема в образовательную организацию (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ). Бывшему руководителю назначен штраф в 10 тыс. руб.

По данным «Ъ-Уфа», это экс-директор школы №1 Ирина Кондрашова.

В августе этого года местная жительница направила через портал «Госуслуги» заявление о зачислении ее дочери в 10 класс. Однако школьнице отказали, причем необоснованно, так как проведение индивидуального отбора не требовалось, сообщили в прокуратуре.

Также прокурор внес представление в адрес школы о недопустимости подобных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова