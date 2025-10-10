В Ярославской области розничная торговля переходит в интернет

В 2024 году в Ярославской области продажи через интернет составили 8,5% от общего объема розничной торговли. Это четвертое место в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Наталья Андрамонова на депутатских слушаниях по проекту бюджета 2026 года. Власти ожидают дальнейшего роста доли интернет-продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«То есть мы переходим в интернет. В дальнейшем продолжится развитие дистанционных продаж. Интернет-торговля будет занимать большую долю в розничном товарообороте. Кроме того, будет продолжаться рост инвестирования средств торговых компаний в развитие собственных онлайн-каналов», — сказала заместитель министра.

В 2025 году власти ожидают рост оборота розничной торговли на 1,5% по сравнению с 2024 годом. На темпы роста влияют издержки всех участников торговых цепочек в связи с санкционными ограничениями и высокие ставки по банковским вкладам, которые усилили сберегательное настроение населения.

Антон Голицын