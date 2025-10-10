Минздрав Башкирии обязали отремонтировать корпус районной больницы

Ишимбайский городской суд по требованию прокуратуры обязал министерство здравоохранения Башкирии и Ишимбайскую центральную районную больницу отремонтировать хирургический корпус.

Проверка надзорного ведомства установила, что в здании, введенном в эксплуатацию в 1990 году, лифтовое оборудование сильно изношено, его капитальный ремонт не проводился, на стенах двух этажей есть трещины.

Минздрав региона и администрация больницы не применяли мер к устранению недостатков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Майя Иванова