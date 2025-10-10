Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в январе-сентябре выросли на 1,8%

В январе-сентябре 2025 года на Северной железной дороге на экспорт, импорт и внутри страны перевезено 257,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-сентябре выросли по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и составили 232,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено 4,1 млн тонн грузов (+0,4%), в том числе:

лесные грузы, 101,2 тыс. ДФЭ (+0,1%);

бумага, 66 тыс. ДФЭ (+12%);

химические и минеральные удобрения, 43 тыс. ДФЭ (+10,8%);

черные металлы, 9,8 тыс. ДФЭ (-34,1%);

химикаты и сода, 5,3 тыс. ДФЭ (-5,6%);

автомобили 1,7 тыс. ДФЭ (-51,8%);

машины, станки, двигатели, 0,5 тыс. ДФЭ (рост в 1,7 раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились, метизы, промышленные товары и продукты, строительные грузы, нефтепродукты.

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

