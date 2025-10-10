В селе Усады на капремонт детской школы искусств потратили 75,2 млн рублей

В селе Усады Высокогорского района Татарстана завершен капитальный ремонт детской школы искусств имени Салиха Сайдашева. Финансирование составило более 75,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В школе заменены инженерные сети, окна и двери, обновлены фасад и кровля, благоустроена территория площадью около 1 тыс. кв. м. Обеспечен доступ для маломобильных граждан. В здании размещены 13 современных помещений, включая актовый зал на 200 мест и четыре учебных класса.

Работы выполнены в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Всего в нацпроект «Семья» и три республиканские программы включен капитальный ремонт 27 объектов культуры с общим финансированием свыше 979 млн руб.

