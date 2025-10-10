Суд наказал главу ООО «СЗИК» по делу о строительстве трамвайных линий в Саратове

В Саратове суд вынес приговор в отношении гендиректора ООО «СЗИК» по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурант знал, что проектная документация по строительству скоростных трамвайных линий в Саратове не соответствует нормативной документации, но в период с 11 мая 2022 года по 31 декабря 2024 года подписал акты выполненных работ. В связи с этим МУПП «СГЭТ» необоснованно выплатило более 68 млн руб., пришлось еще раз составлять проектно-сметную документацию, объекты выросли в цене на более чем 3 млрд руб., сроки строительства увеличились, были нарушены права граждан на пользование транспортной инфраструктурой.

На стадии предварительного следствия с фигурантом заключили досудебное соглашение. По решению суда он получил три года принудительных работ, ему запретили в течение двух лет заниматься строительством в рамках государственных и муниципальных контрактов.

