Коммунальный авария в Химках оставила без горячей воды более 260 домов

В Химках более 260 многоквартирных домов и свыше 20 социальных объектов остались без горячей воды и отопления из-за сбоя в коммунальной инфраструктуре, сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

Горячей воды нет в домах на улицах: 9 Мая, Дружбы, Молодежной, Парковой, Машинцева, Бабакина, Горшина, Строителей, Лавочкина и Марии Рубцовой, а также на Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова, Куркинском и Новокуркинском шоссе.

Глава городского округа Химки Елена Землякова заявила в своем Telegram-канале, что все аварийные бригады уже работают над устранением неполадок.